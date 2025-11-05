Ora la sinistra italiana si aggrappa a Mamdani un altro Messia straniero per ripartire Come sempre

Giovane, prestante e islamico. Un identikit perfetto, quello del nuovo sindaco di New York (già soprannominata la Mela Rossa), Zoharn Mamdani, per far innamorare la sinistra italiana che lo arruola a tempo di record tra i Messia del nuovo Sol dell’Avvenire. È l’anti-Trump che il mondo aspettava, il paladino degli ultimi, il rapper di serie b, la speranza che ritorna. A tradire l’antico tic dei progressisti made in Italy a osannare modelli progressisti stranieri da cui ‘ripartire’ Elly Schlein. A poche ore dal verdetto, peraltro scontato, la segretaria dem si lascia andare a un’esultanza da stadio come se a vincere fosse uno di loro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ora la sinistra italiana si aggrappa a Mamdani, un altro Messia straniero per ripartire. Come sempre

