Operazione San Gennaro | la Titanus annuncia il remake!

La commedia di Dino Risi Operazione San Gennaro avrà presto un rifacimento. Ad annunciarlo è la storica casa di produzione e distribuzione Titanus. Ancora non si conoscono i nomi degli attori che sostituiranno Nino Manfredi e Totò. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

