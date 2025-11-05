Operazione Primavera fredda maxi sequestro in Sardegna da oltre 2 milioni di euro | colpiti due trafficanti

Notizie.virgilio.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi sequestro della Polizia a Cagliari: confiscati beni per oltre 2 milioni a due indiziati di traffico di droga nelle province sarde. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

operazione primavera fredda maxi sequestro in sardegna da oltre 2 milioni di euro colpiti due trafficanti

© Notizie.virgilio.it - Operazione Primavera fredda, maxi sequestro in Sardegna da oltre 2 milioni di euro: colpiti due trafficanti

Argomenti simili trattati di recente

operazione primavera fredda maxiOperazione Primavera fredda, maxi sequestro in Sardegna da oltre 2 milioni di euro: colpiti due trafficanti - Maxi sequestro della Polizia a Cagliari: confiscati beni per oltre 2 milioni a due indiziati di traffico di droga nelle province sarde. Riporta virgilio.it

La Maxi operazione antidroga a Cagliari tocca anche la provincia di Vicenza - Maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari in Sardegna e in altre regioni d'Italia contro il narcotraffico internazionale. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Operazione Primavera Fredda Maxi