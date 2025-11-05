Operaio precipita da otto metri | grave
Brutto infortunio sul lavoro, ieri mattina, in un cantiere nel centro storico, dove un operaio 40enne, mentre era intento al lavoro sulla sommità di un ex opificio, forse a causa del cedimento di una porzione della copertura, è precipitato per circa 8 metri. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi e sul posto sono giunte l’ambulanza della Croce Gialla e l’automedica il cui personale medico considerata soprattutto la dinamica di quanto era accaduto e le condizioni dell’uomo, ha immediatamente disposto l’intervento dell’eliambulanza. Icaro è atterrato di lì a pochi minuti e, il tempo di caricare il paziente, è ripartito alla volta dell’ospedale regionale di Ancona, per gli accertamenti e gli esami del caso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
