Operaio morto folgorato spunta un quinto indagato Rinviata l’autopsia

5 nov 2025

LECCE – Sale a cinque il numero degli indagati nell’inchiesta sulla morte di Allushaj Limos, l’operaio 67enne di origine albanese ma residente a Lecce, deceduto il 29 ottobre scorso in un incidente sul lavoro avvenuto in via Vecchia Frigole. Proprio l’iscrizione nel registro degli indagati di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

