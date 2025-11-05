Operaio morto folgorato spunta un quinto indagato Rinviata l’autopsia
LECCE – Sale a cinque il numero degli indagati nell’inchiesta sulla morte di Allushaj Limos, l’operaio 67enne di origine albanese ma residente a Lecce, deceduto il 29 ottobre scorso in un incidente sul lavoro avvenuto in via Vecchia Frigole. Proprio l’iscrizione nel registro degli indagati di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
Fiaccolata a Roma per l'operaio morto a causa del crollo della Torre dei Conti. Gualtieri: "La morte di Octay è una tragedia che ha toccato tutta la città". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Roma, un operaio morto e uno ferito grave in una azienda di elettronica https://ilsole24ore.com/art/roma-operaio-morto-e-ferito-grave-una-azienda-elettronica-AHUl20DD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760 - X Vai su X
Operaio morto folgorato, spunta un quinto indagato. Rinviata l’autopsia - Il conferimento dell’incarico al medico legale, previsto per il 3 novembre, è slittato a oggi pomeriggio. Secondo lecceprima.it
Incidente sul lavoro, operaio folgorato: oggi l’incarico per l’autopsia - Allushaj Limos, 67 anni, è morto cinque giorni fa in via vecchia Frigole mentre lavorava a un muretto a secco ... Segnala lecceprima.it
Operaio morto folgorato a Lecce: il cordoglio dei sindacati - È il sesto incidente mortale registrato in provincia di Lecce nel settore dell’edilizia da ottobre 2024. Come scrive leccesette.it