Operai che si licenziano dirigenti spostati Cosa succede nel Comune di Monte San Savino?
“Di recente abbiamo saputo che due operai specializzati dipendenti del comune di Monte San Savino si sono licenziati. Un fatto rarissimo nel panorama del lavoro dipendente quello di lasciare un lavoro in un ente pubblico per mettersi sul mercato del privato”. Attacca così una nota della lista di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LO SCIOPERO NON È "ESTORSIONE" I LAVORATORI IN LOTTA NON SONO CRIMINALI IL 4/11 SOLIDARIETÀ CON GLI OPERAI PENNY MARKET E I SINDACALISTI LAURA E ALESSANDRO PER LA LIBERTÀ SINDACALE DI ORGANIZZAZIONE E MANIF - facebook.com Vai su Facebook