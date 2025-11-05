Operai all' Opera riscrittura pop del Rigoletto a Spazio Diamante

Romatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la riscrittura giocosa e ironica di Rigoletto con il format Operai all’Opera: dopo il successo estivo, E45 porta per la prima volta lo spettacolo all'interno di un teatro: sarà il 10 novembre allo Spazio Diamante e il 17 al Teatro Garbatella.Il capolavoro di Verdi si trasferisce dalle corti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

