Ons Jabeur | Ho sofferto di depressione calendario troppo duro
Ons Jabeur ha rivelato di soffrire di depressione a causa della natura impegnativa del calendario e ha chiesto alle autorità del tennis di ridurre la durata dei tornei Masters 1000 disputati in due settimane. La stella tunisina del tennis ha condiviso un messaggio sui social media a luglio, annunciando che si sarebbe presa una pausa a tempo indeterminato dal tennis per concentrarsi sul suo benessere. La trentunenne aveva rivelato di aver sofferto fisicamente e mentalmente negli ultimi due anni e di non sentirsi a suo agio sul campo da tennis. Argomento di discussione è stata l’estensione della maggior parte degli eventi ATP Masters 1000, sei dei quali sono combinati con i tornei WTA, a 12 giorni e con tabelloni da 96 giocatori, con molti insoddisfatti dell’aumento della durata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
