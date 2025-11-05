One Piece | Xolo Maridueña sarà Portuguese D Ace nella stagione 3

Continua il casting legato alla terza stagione della serie live-action One Piece, il nome nuovo è quello di Xolo Maridueña. A distanza di qualche giorno dalla notizia dell’ingaggio di Cole Escola, il cast della terza stagione di One Piece ha accolto quest’oggi Xolo Maridueña (Blue Beetle), il cui volto sarà quello di Portuguese D. Ace. La notizia è stata confermata da Deadline. Portuguese D. Ace, personaggio fondamentale nella mitologia manga, è il fratello maggiore adottivo di Monkey D. Rufy e figlio del defunto Re dei Pirati, Gol D. Roger. Era un membro dei Pirati di Barbabianca e prima ancora era il capitano dei Pirati di Picca. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

