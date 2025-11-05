One Piece Xolo Maridueña attore protagonista di Blue Beetle interpreterà Ace

Xolo Mariduña entra nel cast della terza stagione di “ One Piece ” nel ruolo di Ace. L’attore, noto soprattutto per aver interpretato Miguel Diaz in “Cobra Kai” e il personaggio principale in “Blue Beetle”, è stato scelto per il ruolo di Portgas D. Ace nella serie fantasy d’avventura sui pirati di Netflix. Il personaggio, noto anche come Ace “Pugno di Fuoco”, era il capitano dei Pirati di Picche prima di essere arruolato nei Pirati di Barbabianca. Lo si vede spesso a torso nudo, con un grande cappello in testa e un machete al fianco. Si unisce al recentemente annunciato vincitore del Tony Award Cole Escola, che interpreterà Bon Clay nella terza stagione di “One Piece”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - One Piece, Xolo Maridueña, attore protagonista di Blue Beetle, interpreterà Ace

