One Piece | una star della DC sarà Ace nella stagione 3 della serie

Movieplayer.it | 5 nov 2025

Netflix ha svelato il nome dell'attore che interpreterà l'importante personaggio nell'adattamento live-action del popolare manga. Netflix ha annunciato un nuovo arrivo nel cast della serie live-action di One Piece. Con alcuni post sui social media, infatti, i produttori hanno svelato che sarà Xolo Maridueña a interpretare nella stagione 3 il ruolo di Portgas D. Ace, personaggio particolarmente importante nella storia del protagonista. Chi interpreterà la star della DC Tra le pagine del manga, infatti, si scoprirà che Ace è il fratello di Luffy. I produttori hanno considerato perfetto per l'importante personaggio il giovane attore conosciuto dagli spettatori per il ruolo di Miguel Diaz in Cobra Kai e di Jamie Reyes nel film DC dedicato alle . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

