One Piece l' anime non uscirà più con la stessa cadenza | meno episodi da quest' anno in poi
Annunciata una nuova programmazione stagionale dal 2026 per One Piece, che ora potrebbe diventare più accessibile ai nuovi spettatori che avevano paura della mole di episodi usciti e in uscita. One Piece compie 26 anni e si prepara a trasformare la propria modalità di uscita per la prima volta nella sua storia. La decisione della produzione apre uno scenario completamente nuovo: meno episodi all'anno e tempi più lunghi tra gli archi narrativi. Per chi non ha ancora iniziato il viaggio con Luffy, il "mare" adesso è più navigabile. Dal weekly all'annuale per One Piece Per oltre due decenni, One Piece è stato sinonimo di appuntamento fisso settimanale: un nuovo episodio ogni domenica, una tradizione così radicata da scoraggiare molti potenziali spettatori che temevano di trovarsi sempre un passo indietro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
