Ondata di furti sulle auto a Viterbo e provincia | la tecnica silenziosa dei ladri per forzare la serratura

Non solo quelli nelle abitazioni. Una nuova ondata di furti sta interessando la provincia di Viterbo: colpi nelle auto, messi a segno o tentati. L'ultimo episodio di effrazione su una macchina è stato registrato a Monterosi, nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 novembre, in un parcheggio nel. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

