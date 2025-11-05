Oms | in Ue è sovrappeso un bambino su 4

11.00 Il 25% dei bambini in Europa è in sovrappeso e l'11% obeso. Sono i dati di un'indagine OMS su 470mila bambini dai 6 ai 9 anni. Quello che allarma l'Organizzazione mondiale della sanità è il fatto che i genitori non percepiscano la condizione dei figli e li vedano di peso normale se non sottopeso. Solo il 46% dei bambini mangia frutta fresca ogni giorno e solo il 32% verdura almeno una volta al giorno. Dolci tutti i giorni per il 41%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

C'è un'epidemia silenziosa che colpisce le persone in Europea: è il sovrappeso e l'obesità, che si stima abbiano un ruolo in più di 1,2 milioni decessi ogni anno, pari a oltre il 13% della mortalità

L'obesità e il sovrappeso sono ormai diventati un'epidemia silenziosa che colpisce tutta Europa e i dati non accennano a diminuire.

Secondo l'ultimo rapporto dedicato all'obesità dell'ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi un terzo dei bambini europei sarebbe in sovrappeso.