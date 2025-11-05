Omicidio Pamela Genini Gianluca Soncin aveva duplicato le chiavi di casa già una settimana prima

Milanotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin avrebbe duplicato le chiavi di casa di Pamela Genini già una settimana prima dell'omicidio. Si va, dunque, verso l'ipotesi della premeditazione del delitto. Il finto malore e la copia delle chiaviLa sera del 14 ottobre, Soncin aveva fatto irruzione nell'appartamento della compagna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

omicidio pamela genini gianlucaOmicidio di Pamela Genini, confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi - Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano. Scrive ecodibergamo.it

omicidio pamela genini gianluca“L’ha fatto prima di ucciderla”. Femminicidio Pamela Genini, scoperta shock su Gianluca Soncin - Un nuovo e cruciale elemento emerge nelle indagini sul femminicidio di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa lo scorso 14 ottobre nella sua abitazione in ... Da thesocialpost.it

omicidio pamela genini gianlucaPamela Genini, Gianluca Soncin fece copia delle chiavi di casa: si rafforza l’aggravante della premeditazione - La sera dell’omicidio, sembra che il 52enne utilizzò proprio quel mazzo per entrare nell’appartamento della 29enne per tenderle u ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pamela Genini Gianluca