Omicidio Pamela Genini Gianluca Soncin aveva duplicato le chiavi di casa già una settimana prima
Gianluca Soncin avrebbe duplicato le chiavi di casa di Pamela Genini già una settimana prima dell'omicidio. Si va, dunque, verso l'ipotesi della premeditazione del delitto. Il finto malore e la copia delle chiaviLa sera del 14 ottobre, Soncin aveva fatto irruzione nell'appartamento della compagna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondisci con queste news
Omicidio Pamela Genini, Francesco Dolci riconsegna la cagnolina Bianca alla mamma di Pamela. Il commento di Milo infante. bit.ly/Guarda-Ore14 - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X
Omicidio di Pamela Genini, confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi - Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano. Scrive ecodibergamo.it
“L’ha fatto prima di ucciderla”. Femminicidio Pamela Genini, scoperta shock su Gianluca Soncin - Un nuovo e cruciale elemento emerge nelle indagini sul femminicidio di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa lo scorso 14 ottobre nella sua abitazione in ... Da thesocialpost.it
Pamela Genini, Gianluca Soncin fece copia delle chiavi di casa: si rafforza l’aggravante della premeditazione - La sera dell’omicidio, sembra che il 52enne utilizzò proprio quel mazzo per entrare nell’appartamento della 29enne per tenderle u ... Riporta msn.com