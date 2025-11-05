Omicidio di Pamela Genini confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi
LE INDAGINI. Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano. Sentito il ferramenta: si rafforza l’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Omicidio Pamela Genini, Francesco Dolci riconsegna la cagnolina Bianca alla mamma di Pamela. Il commento di Milo infante.
L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze"
Omicidio di Pamela Genini, confermato che l'ex compagno fece una copia delle chiavi - Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano.
Omicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin aveva duplicato le chiavi di casa già una settimana prima - L'uomo avrebbe finto un malore per rimanere a casa della compagna procurandosi il mazzo di chiavi da far duplicare al ferramenta
"L'ha fatto prima di ucciderla". Femminicidio Pamela Genini, scoperta shock su Gianluca Soncin - Un nuovo e cruciale elemento emerge nelle indagini sul femminicidio di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa lo scorso 14 ottobre nella sua abitazione in