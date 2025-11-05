Omicidio di Pamela Genini confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi

Ecodibergamo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE INDAGINI. Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano. Sentito il ferramenta: si rafforza l’aggravante della premeditazione. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

omicidio di pamela genini confermato che l8217ex compagno fece una copia delle chiavi

© Ecodibergamo.it - Omicidio di Pamela Genini, confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi

News recenti che potrebbero piacerti

omicidio pamela genini confermatoOmicidio di Pamela Genini, confermato che l’ex compagno fece una copia delle chiavi - Uccise con più di 30 coltellate la 29enne di Strozza nel suo appartamento a Milano. Secondo ecodibergamo.it

Omicidio Pamela Genini, Gianluca Soncin aveva duplicato le chiavi di casa già una settimana prima - L'uomo avrebbe finto un malore per rimanere a casa della compagna procurandosi il mazzo di chiavi da far duplicare al ferramenta ... Si legge su milanotoday.it

omicidio pamela genini confermato“L’ha fatto prima di ucciderla”. Femminicidio Pamela Genini, scoperta shock su Gianluca Soncin - Un nuovo e cruciale elemento emerge nelle indagini sul femminicidio di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa lo scorso 14 ottobre nella sua abitazione in ... Segnala thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Pamela Genini Confermato