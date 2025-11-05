Omicidio di Giuseppe Ottaviano a Scicli svolta dopo un anno e mezzo | arrestato il compagno dell' ex
Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Scicli per l'omicidio di Giuseppe Ottaviano, ucciso per motivi sentimentali nella notte tra il 12 e il 13 maggio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Omicidio di Giuseppe Di Dio: oggi i fermati davanti al gip #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Scicli, la svolta un anno e mezzo dopo l’omicidio di Giuseppe Ottaviano: fermato il presunto killer - Il delitto di Scicli: la ricostruzione dei fatti e l’arresto del presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano. Riporta notizie.it
Scicli, fermato il presunto autore dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano - Svolta nelle indagini sull’omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 42enne trovato morto nella sua abitazione di Scicli il 12 maggio 2024. Come scrive sicilianews24.it
Trovato morto sul letto con il viso tumefatto, oggi la svolta: preso il presunto killer - I carabinieri di Ragusa hanno arrestato la persona ritenuta responsabile dell'omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 40enne trovato senza vita nella sua abitazione a Scicli nel maggio del 2024 ... Segnala today.it