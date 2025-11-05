Omicidio Di Dio restano in carcere i tre indagati
Terminate al tribunale di Enna le udienze di convalida per i tre indagati dell'omicidio dello studente di 16 anni Giuseppe Di Dio, avvenuto nella serata del primo novembre a Capizzi. Convalidato il fermo e confermata la misura cautelare per Giacomo Frasconà Filaro, 20 anni, che ha già ammesso -. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
La notte tra l’1 e il 2 novembre di cinquant’anni fa Pier Paolo Pasolini venne barbaramente ucciso a Ostia. La verità su quella morte resterà sepolta con Pino Pelosi, unico condannato per l’omicidio, morto nel 2017. Ci restano, di Pasolini, molte lucidissime ana - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Giuseppe Di Dio: oggi i fermati davanti al gip - Si terrà oggi davanti al gip di Enna l’udienza di convalida del fermo per Giacomo Frasciona Filaro, 26 anni, il padre Antonio e il fratello Mario, accusati dell’omicidio di Giuseppe Di Dio, il giovane ... Riporta tp24.it