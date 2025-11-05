Omicidio del giostraio Luigi Cena alla sagra a Capena arrestati tre giovani | incastrati dal video del pestaggio

Tre giovani, due di 19 e uno 24 anni, sono stati arrestati per l’omicidio di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio morto dopo essere stato aggredito durante la Festa dell’Uva a Capena. Gli aggressori conoscevano la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

omicidio giostraio luigi cenaIl giostraio Stefano Luigi Cena picchiato a morte a Capena, 3 giovani arrestati per omicidio volontario: sono dipendenti del fratello - I tre bulli, due 19enni e un 24enne italiani, lavorano alla giostra del fratello della vittima. Da roma.corriere.it

omicidio giostraio luigi cenaGiostraio morto dopo pestaggio a Capena, tre arresti - Tre persone sono state arrestate per l'omicidio di Stefano Cena, il giostraio 65enne di Capena, comune alle porte di Roma, morto il 14 ottobre dopo una violenta aggressione ... Lo riporta msn.com

VIDEO | Omicidio Stefano Cena, le immagini del brutale pestaggio - A conclusione delle indagini coordinate dalla procura di Tivoli, i carabinieri hanno eseguito tre misure cautelari ... Secondo romatoday.it

