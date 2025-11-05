Omicidio del giostraio Luigi Cena alla sagra a Capena arrestati tre giovani | incastrati dal video del pestaggio
Tre giovani, due di 19 e uno 24 anni, sono stati arrestati per l’omicidio di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio morto dopo essere stato aggredito durante la Festa dell’Uva a Capena. Gli aggressori conoscevano la vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
