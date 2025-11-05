Il giallo dei cugini Dario e Riccardo Benazzi, uccisi a colpi di fucile e dati alle fiamme nelle campagne di Rero il 28 febbraio del 2021, si appresta a tornare in un’aula di giustizia. Il giudice per le indagini preliminari Marco Peraro ha fissato per il 28 novembre l’udienza nella quale le parti discuteranno della richiesta di archiviazione (la seconda dall’inizio di questa tragica vicenda) avanzata di recente dalla procura. Secondo il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, nemmeno le nuove indagini disposte dal gip a seguito della prima istanza di archiviazione hanno fatto emergere elementi a carico di Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio, artigiani, finora gli unici indagati per il delitto (difesi dall’avvocato Stefano Marangoni ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Benazzi, si torna in aula