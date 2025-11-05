Oltre il tennis – Capitolo 4 | Jannik Sinner su Sky e NOW alla vigilia Nitto ATP Finals di Torino

Digital-news.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano solo pochi giorni all’evento tennistico dell’anno! I migliori tennisti del 2025 si sfidano alla Inalpi Arena di Torino nelle Nitto ATP Finals, che incoroneranno il numero 1 dell’anno in un nuovo straordinario evento in diretta su Sky e in streaming su NOW: copertura integrale da domenica 9 a domenica 16 novembre: ogni giorno ben 12 ore live, dal mattino a notte inoltrata, per non perdere n. 🔗 Leggi su Digital-news.it

oltre il tennis 8211 capitolo 4 jannik sinner su sky e now alla vigilia nitto atp finals di torino

© Digital-news.it - Oltre il tennis – Capitolo 4: Jannik Sinner su Sky e NOW alla vigilia Nitto ATP Finals di Torino

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Oltre Tennis 8211 Capitolo