’Oltre il Muro’ Il carcere diventa un set

Il carcere mandamentale di Massa Marittima si arricchisce di un nuovo, interessante progetto con la realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema della rinascita e della libertà. E’ questa l’iniziativa presa dall’associazione ’ Operazione Cuore ’ che lancia ’Oltre il Muro - Laboratorio cinematografico 202526’, un laboratorio di cinema realizzato all’interno del carcere per abbattere le barriere e raccontare la speranza. Si tratta di un progetto che unisce studenti e detenuti nella realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema della rinascita e della libertà. Il percorso, attivo da adesso a maggio, si svolgerà nel carcere di Massa Marittima e a guidare i partecipanti saranno il regista Michele Collavitti di Piombino e lo sceneggiatore Valerio Cruciani di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

