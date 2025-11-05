oltre cento divise in campo per la fiera di san martino ecco il piano per il traffico

Oltre trecento divise in campo per la sicurezza e la viabilità della Fiera di San Martino. Ormai manca pochissimo alla tradizionale ’festa dei becchi’, che quest’anno (complice il calendario) sarà più lunga che mai. Venerdì al pomeriggio l’apertura degli stand gastronomici e delle osterie, poi da sabato mattina la fiera entrerà nel vivo e proseguirà fino all’11 novembre incluso. Saranno 4 giorni di festa, 5 comprendendo l’anteprima di venerdì. Da giorni sono in corso i lavori per gli allestimenti della fiera, che porterà a Santarcangelo oltre 400 espositori. Come a ogni edizione, l’evento stravolgerà la viabilità in città e avrà un forte impasso su traffico e parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

