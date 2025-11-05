Oltre cento divise in campo per la fiera di San Martino Ecco il piano per il traffico
Oltre trecento divise in campo per la sicurezza e la viabilità della Fiera di San Martino. Ormai manca pochissimo alla tradizionale ’festa dei becchi’, che quest’anno (complice il calendario) sarà più lunga che mai. Venerdì al pomeriggio l’apertura degli stand gastronomici e delle osterie, poi da sabato mattina la fiera entrerà nel vivo e proseguirà fino all’11 novembre incluso. Saranno 4 giorni di festa, 5 comprendendo l’anteprima di venerdì. Da giorni sono in corso i lavori per gli allestimenti della fiera, che porterà a Santarcangelo oltre 400 espositori. Come a ogni edizione, l’evento stravolgerà la viabilità in città e avrà un forte impasso su traffico e parcheggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oltre cento persone all'incontro "Right Direction" #Rimini #Attualita - facebook.com Vai su Facebook
Con Ats Montagna oltre cento eventi per la prevenzione al femminile - X Vai su X
Oltre cento divise in campo per la fiera di San Martino. Ecco il piano per il traffico - Ormai manca pochissimo alla tradizionale ’festa dei becchi’, che quest’anno (complice il calendario) sarà più ... Si legge su msn.com
Le curiosità. Giocatori veterani in campo. Nove con oltre cento presenze - Tre i giocatori azzurri con oltre cento presenze in Serie B, di cui uno però Haas (101 ‘gettoni’) non è disponibile. Scrive lanazione.it
Sport e inclusione, oltre cento ragazzi in campo per la tappa spezzina di “Calcio Integrato – Liguria 2025” - Grandi festa e partecipazione alla Spezia per la terza tappa del progetto “Calcio Integrato – Liguria 2025”, tenutosi sabato 25 ottobre alla palestra 2 Giugno, organizzato da Bic Genova e SportAbility ... Da msn.com