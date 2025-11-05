Oltre 800 studi clinici condotti 798 lavori scientifici pubblicati l’intelligenza artificiale e le terapie avanzate Nel giorno dedicato alla ricerca oncologica l’INT presenta numeri record prova che la ricerca resta la prima forma di cura
N ei corridoi dell ’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, tra il rumore dei passi, il brusio dei monitor e il fruscio delle carte cliniche, ogni gesto racconta una cosa sola: la ricerca non è teoria, ma il tentativo, giorno dopo giorno, di spingere un po’ più in là il confine tra la malattia e la possibilità di guarire. E così, mentre l’Italia celebra oggi 5 novembre, la Giornata Nazionale per la Ricerca sul Cancro, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) festeggia anche un secolo di vita. Cent’anni in cui la scienza non si è limitata a osservare, ma ha imparato a intervenire, a prevedere, a costruire futuri alternativi alla malattia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
