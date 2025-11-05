Almeno 66 persone sono morte e centinaia di migliaia sono fuggite dalle loro case a causa di uno dei tifoni più potenti di quest’anno e che ha devastato le Filippine centrali, affermano le autorità. Il tifone Kalmaegi ha allagato intere città sull’isola centrale più popolata di Cebu, dove si sono verificate 49 vittime. Altre ventisei persone risultano disperse, ha dichiarato un funzionario della protezione civile in un’intervista radiofonica mercoledì. I video mostrano persone che si riparano sui tetti, mentre automobili e container vengono spazzati via dalle strade. Il bilancio ufficiale delle vittime include sei membri dell’equipaggio di un elicottero militare precipitato sull’isola di Mindanao, a sud di Cebu, dopo essere stato schierato per supportare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oltre 60 morti a causa del tifone Kalmaegi che ha devastato le Filippine