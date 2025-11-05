Olivier Rousteing non è più lo stilista di Balmain | l'addio alla Maison dopo 14 anni

Olivier Rousteing non è più il direttore creativo di Balmain. Con una nota ufficiale condivisa dall'azienda è stata annunciata la fine della collaborazione, arrivata dopo ben 14 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

