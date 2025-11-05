olivier rousteing lascia la direzione creativa di balmain

Olivier Rousteing ha lasciato dopo 14 anni la direzione creativa di Balmain. La notizia, diffusa tramite i canali social del marchio francese, segna la conclusione di una delle direzioni creative più longeve e influenti della moda contemporanea: Rousteing era stato assegnato all’ufficio stile nel 2011, quando aveva appena 25 anni, diventando il più giovane a dirigere una casa di moda senza esserne il fondatore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Balmain (@balmain) Nel suo messaggio di commiato, Rousteing ha dichiarato: «Sono profondamente orgoglioso di tutto ciò che ho realizzato e infinitamente grato al mio straordinario team di Balmain, la mia famiglia elettiva, in un luogo che è stato la mia casa negli ultimi 14 anni ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

