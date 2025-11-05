Olivier Rousteing lascia Balmain | la fine di un’era nella moda contemporanea
Dopo quattordici anni alla guida creativa di Balmain, Olivier Rousteing lascia la maison francese, chiudendo uno dei capitoli più significativi, audaci e influenti della moda del XXI secolo. La notizia, annunciata oggi, segna la fine di una direzione artistica che ha ridefinito l’immagine della casa fondata da Pierre Balmain e, al tempo stesso, ha trasformato il ruolo del direttore creativo in una figura di connessione diretta tra lusso, pop culture e comunità digitale. Quando Rousteing fu nominato direttore creativo nel 2011, aveva appena 25 anni. Giovane, sconosciuto al grande pubblico e con un passato da assistente di Christophe Decarnin, divenne il più giovane designer a capo di una grande maison parigina dai tempi di Yves Saint Laurent e il primo uomo nero a guidare una casa di haute couture francese in tutte le sue divisioni. 🔗 Leggi su Panorama.it
