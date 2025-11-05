Olimpiadi Milano Cortina 2026 Pino Maddaloni sarà tra i tedofori

Coca-Cola, presenting partner del viaggio della fiamma olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, annuncia alcuni dei tedofori che prenderanno parte al viaggio che, dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, unirà l’Italia in un grande racconto collettivo.Tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il primo a invitare Donald Trump alle Olimpiadi Milano-Cortina era stato il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Lo aspettiamo in Lombardia, magari in visita alle nostre Olimpiadi invernali del 2026”, aveva scritto il governatore subito dopo l’elezione di Tru - facebook.com Vai su Facebook

UNIMONT a MIND all’evento Milano Mountain Show in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina Leggi com’è andatahttps://unimontagna.it/unimont-a-mind-allevento-milano-mountain-show-in-vista-delle-olimpiadi-milano-cortina/… #UNIMONT @LaStatale - X Vai su X

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi - Cortina 2026, 100 giorni al via: tutti i numeri dei Giochi ... Segnala tg24.sky.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: si cercano medici, infermieri e altri professionisti sanitari. Ecco come candidarsi e i profili richiesti - AAA cercasi professionisti sanitari volontari per le Olimpiadi Milano Cortina 2026: l’Apss ha pubblicato un avviso di ricerca di medici, infermieri, fisioterapisti, operatori socio sanitari, i ... Secondo ildolomiti.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: +160% di turisti stranieri al Nord - Cortina 2026, Visa registra un aumento del 160% degli arrivi internazionali, con boom di passeggeri negli aeroporti del Nord e forte ... Lo riporta italiaatavola.net