Olimpiadi Milano Cortina 2026 Pino Maddaloni sarà tra i tedofori

Napolitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coca-Cola, presenting partner del viaggio della fiamma olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, annuncia alcuni dei tedofori che prenderanno parte al viaggio che, dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, unirà l’Italia in un grande racconto collettivo.Tra i protagonisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

