OKC sa solo vincere! Anche i Clips ko Giddey fa il Jordan e Chicago rimonta Philly

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oklahoma è un rullo, sbanca Los Angeles e strappa l'ottava vittoria su 8 partite giocate. Il fenomeno dei Bulls piazza la seconda tripla doppia consecutiva (non succedeva dai tempi d MJ) e trascina i suoi contro i 76ers. Vincono Golden State, Toronto, Atlanta e New Orleans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

okc sa solo vincere anche i clips ko giddey fa il jordan e chicago rimonta philly

© Gazzetta.it - OKC sa solo vincere! Anche i Clips ko. Giddey fa il Jordan e Chicago rimonta Philly

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

OKC sa solo vincere! Anche i Clips ko. Giddey fa il Jordan e Chicago rimonta Philly - Il fenomeno dei Bulls piazza la seconda tripla doppia consecutiva (non succedeva dai tempi d MJ) e trascina i ... msn.com scrive

okc sa vincere clipsNBA: OKC sa solo vincere, battuta anche Atlanta. Bene anche Denver - I Campioni NBA in carica spazzano via gli Hawks (117- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Okc Sa Vincere Clips