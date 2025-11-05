OKC sa solo vincere! Anche i Clips ko Giddey fa il Jordan e Chicago rimonta Philly
Oklahoma è un rullo, sbanca Los Angeles e strappa l'ottava vittoria su 8 partite giocate. Il fenomeno dei Bulls piazza la seconda tripla doppia consecutiva (non succedeva dai tempi d MJ) e trascina i suoi contro i 76ers. Vincono Golden State, Toronto, Atlanta e New Orleans. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torniamo a vincere in casa ? Il recap di Nocerina-Cassino #nocerina1910 Video @whiteplacebo - facebook.com Vai su Facebook
OKC sa solo vincere! Anche i Clips ko. Giddey fa il Jordan e Chicago rimonta Philly - Il fenomeno dei Bulls piazza la seconda tripla doppia consecutiva (non succedeva dai tempi d MJ) e trascina i ... msn.com scrive
NBA: OKC sa solo vincere, battuta anche Atlanta. Bene anche Denver - I Campioni NBA in carica spazzano via gli Hawks (117- Si legge su msn.com