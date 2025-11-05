Oggi la Superluna più grande dell’anno ma conosci davvero il ciclo lunare?

5 nov 2025

Ogni notte, quando alzi gli occhi al cielo, puoi vedere la Luna in forme diverse: a volte è una sottile falce luminosa, altre volte è un disco perfettamente rotondo e brillante, oppure sembra proprio non esserci. Queste trasformazioni si chiamano fasi lunari e si ripetono ogni mese in un ciclo continuo che dura circa 29 giorni. Ma cosa succede esattamente e perché la Luna cambia aspetto? Prima di tutto: la Luna non cambia davvero forma. Il nostro satellite naturale rimane sempre una sfera, ma noi dalla Terra vediamo illuminata solo la parte colpita dai raggi del Sole. Mentre la Luna orbita attorno alla Terra, la sua posizione rispetto al Sole cambia continuamente, quindi la porzione illuminata che possiamo vedere varia giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Oggi la Superluna più grande dell’anno, ma conosci davvero il ciclo lunare?

