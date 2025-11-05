Oggi in TV 5 novembre | anticipazioni UeD Chi l’ha visto Realpolitik

Nuovi appuntamenti oggi in TV: cosa succederà nei programmi più seguiti dagli italiani? Nel pomeriggio non manca l’appuntamento con Uomini e Donne, che dopo l’attesissimo confronto tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, torna a occuparsi degli attuali partecipanti. Stasera, invece, spazio a Chi l’ha visto? su Rai 3, Realpolitik su Rete 4 e Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo. Vediamo insieme tutte le anticipazioni di oggi e stasera. Uomini e Donne anticipazioni puntata oggi 5 novembre 2025. Si torna alle registrazioni di metà ottobre, dopo il confronto tra Martina, Ciro e Gianmarco, ovvero quella del 14 ottobre. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Oggi in TV 5 novembre: anticipazioni UeD, Chi l’ha visto, Realpolitik

