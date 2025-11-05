Oggi i funerali del poliziotto Aniello Scarpati travolto a Torre del Greco Convalidato l’arresto del 28enne accusato di omicidio stradale

Commozione ai funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco. Piantedosi: “La presenza dello Stato sarà concreta”. Convalidato l’arresto del 28enne accusato di aver causato l’incidente. Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro di Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco nella notte tra sabato e domenica, quando la . 🔗 Leggi su 2anews.it

Oggi i funerali del poliziotto Aniello Scarpati, travolto a Torre del Greco. Convalidato l'arresto del 28enne accusato di omicidio stradale

