Oggi i funerali del poliziotto Aniello Scarpati travolto a Torre del Greco Convalidato l’arresto del 28enne accusato di omicidio stradale
Commozione ai funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco. Piantedosi: “La presenza dello Stato sarà concreta”. Convalidato l’arresto del 28enne accusato di aver causato l’incidente. Un lungo applauso ha accolto l’arrivo del feretro di Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco nella notte tra sabato e domenica, quando la . 🔗 Leggi su 2anews.it
