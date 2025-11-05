Oggi a Napoli i funerali di Aniello Scarpati il poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco
Oggi nella evangelica ADI, a Napoli, l'ultimo saluto ad Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nella notte del 1 novembre in un incidente stradale a Torre del Greco (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi a Napoli i funerali di Aniello Scarpati, il poliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco - Oggi nella evangelica ADI, a Napoli, l'ultimo saluto ad Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nella notte del 1 novembre in un incidente stradale ... Si legge su fanpage.it
Domani a Napoli i funerali dell'assistente capo Scarpati - Da oggi alle 14 sarà allestita la camera ardente per il poliziotto vittima del grave incidente di Torre del Greco. Lo riporta rainews.it
Napoli, domani funerali dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati - 30, nella Chiesa Evangelica ADI di via Frà Gregorio Carafa 13, a Napoli, si terranno i funerali ... Da sciscianonotizie.it