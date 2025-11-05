Oggi a Napoli i funerali di Aniello Scarpati il poliziotto morto nell'incidente a Torre del Greco

Oggi nella evangelica ADI, a Napoli, l'ultimo saluto ad Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nella notte del 1 novembre in un incidente stradale a Torre del Greco (Napoli). 🔗 Leggi su Fanpage.it

