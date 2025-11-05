Oggi 5 novembre San Guido Maria Conforti | il missionario che ideò nuovi modi di evangelizzare

San Guido Maria Conforti è il fondatore dei Saveriani, e fu un grande missionario ed evangelizzatore, per cui ideò nuovi modi che risultarono efficaci. Il 5 novembre ricorre la memoria liturgica di San Guido Maria Conforti, vescovo che fondò i cosiddetti Saveriani, con l’impegno della missione evangelizzatrice che portò avanti con modi nuovi ed efficaci.. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 5 novembre, San Guido Maria Conforti: il missionario che ideò nuovi modi di evangelizzare

Altre letture consigliate

Gli appuntamenti di Ocram Dance Movement a novembre. ? In viaggio oggi per Monopoli con - per la Rassegna “Esplorare”, e poi Palermo, Priolo e Catania! ocram dance movement - Sce - facebook.com Vai su Facebook

5 novembre, santo del giorno: San Guido Maria Conforti - Il 5 novembre la Chiesa ricorda San Guido Maria Conforti, vescovo di Parma e fondatore della Congregazione dei Missionari Saveriani. Lo riporta erreemmenews.it

Mercoledì 5 novembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno - Oggi è 5 novembre e si celebrano i Santi Guido Maria Conforti, Elisabetta e Zaccaria. Secondo nostrofiglio.it

Sport in tv oggi (mercoledì 5 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Jasmine Paolini e Sara Errani andranno a caccia della qualificazioni alle semifinali del ... Riporta oasport.it