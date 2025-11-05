Officina delle Idee per immaginare l' Arezzo del futuro L' appuntamento
Una vera e propria officina delle idee per dare una forma concreta all'Arezzo del futuro. Nel contesto di “Arezzo Immagina”, evento che la redazione di Arezzo Notizie ha organizzato per celebrare i suoi 25 anni di attività, alle 15 prende il via un momento di confronto che coinvolge. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Arezzo, le liste civiche rilanciano: idee e partecipazione per il futuro della città - Domani, sabato 18 ottobre, ore 15 all’Hotel Etrusco l’incontro organizzativo dopo il Festival dell’Innovazione Urbana. lanazione.it scrive