Officina delle Idee per immaginare l' Arezzo del futuro L' appuntamento

Arezzonotizie.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una vera e propria officina delle idee per dare una forma concreta all'Arezzo del futuro. Nel contesto di “Arezzo Immagina”, evento che la redazione di Arezzo Notizie ha organizzato per celebrare i suoi 25 anni di attività, alle 15 prende il via un momento di confronto che coinvolge. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

