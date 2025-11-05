Off Limits?di Francesco Calia Antonio Carbone e Luciano Puzzo?
Sabato 15 Novembre 2025 dalle ore 17:30 alle 20:00 a Roma nello spazio espositivo AURORA BOREALE, via Francesco Duodo 11, si inaugura la mostra “OFF LIMITS” con opere inedite di Francesco Calia, Antonio Carbone, Luciano Puzzo. Testi in catalogo di Robertomaria Siena. L’esposizione resterà aperta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
