Oceano Trasparente | la strategia di Pechino per non lasciare scampo ai sottomarini avversari
Le forze armate cinesi vogliono stabilire una rete invisibile capace di coprire l’intero oceano Pacifico occidentale, al fine di tracciare i sottomarini avversari e controllare il traffico sottomarino — una capacità che potrebbe rappresentare una minaccia per gli interessi degli Stati Uniti e dei suoi alleati e offrire vantaggi strategici a Pechino (e, potenzialmente, anche a Mosca). Si tratta di un’architettura incentrata su una rete di sensori a cinque strati — che dovrebbero andare dal fondale marino fino allo spazio — già nota come strategia “ Transparent Ocean ”. Una condizione che potrebbe mettere a dura prova le capacità di manovra e occultamento dei sottomarini statunitensi e di quelli degli alleati, in particolare dei Paesi del Patto Aukus, cioè Regno Unito, Usa e Australia. 🔗 Leggi su It.insideover.com
