Occupazioni brutto clima e cattivi maestri

Questa mi mancava! Ilaria Salis che viene a tenere una lezione a porte chiuse all’Università di Bologna. La signora dovrebbe sapere che nella città delle Due Torri in fatto di occupazioni abbiamo dei veri ’professori’: centri sociali, antagonisti, collettivi, anarchici. E forse ho dimenticato qualcuno. Di nuovi docenti davvero non se ne sentiva il bisogno. Roberto Gentilini Risponde Beppe Boni Niente di nuovo. Ilaria Salis, teorica delle occupazioni, è venuta proprio a Bologna perchè qui l’attività delle occupazioni abusive di stabili privati e pubblici è molto diffusa grazie alla galassia di collettivi universitari di estrema sinistra, antagonisti di varia estrazione e anarchici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it