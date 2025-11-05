Occupano un’abitazione vuota poi scatta la violenza | picchiata e minacciata con un coltello

Cremona, 5 novembre 2025 – Erano entrati per passare la notte in una casa il cui proprietario era in ospedale e qui l'uomo ha cominciato a picchiare la sua compagna minacciandola con un coltello. È stato grazie a una segnalazione con l'applicazione Youpol ad avvertire gli agenti della sala operativa di Cremona i quali sono intervenuti arrestando l'aggressore per maltrattamenti, lesioni aggravate ai danni della compagna e violazione di domicilio. Romanengo, maltratta la moglie per tre anni: scatta il braccialetto elettronico L’arrivo della Volante . All'arrivo dei poliziotti, i rumori dentro l'abitazione sono cessati, ma i segni riscontrati sul viso della donna, quando ha aperto la porta ai poliziotti, hanno evidenziato la grave violenza che aveva subito, interrotta dall'intervento delle Volanti prima che la situazione potesse degenerare ancor più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

