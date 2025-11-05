Occasione sprecata Napoli poco Champions

Aveva incassato 10 gol nelle ultime due partite ma da Napoli l?Eintracht torna imbattuto, lasciando gli azzurri tra i loro tormenti europei. Impegno e zero reti, come era accaduto con il. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Occasione sprecata, Napoli poco Champions

Scopri altri approfondimenti

Una traversa di Cultrera e qualche occasione sprecata, chiudiamo in 10 per il doppio giallo ad Angelo Amato… ma portiamo a casa un punto prezioso che fa morale e ci aiuta a crescere ? Avanti così ragazzi, passo dopo passo! - facebook.com Vai su Facebook

Occasione sprecata, Napoli poco Champions - Aveva incassato 10 gol nelle ultime due partite ma da Napoli l’Eintracht torna imbattuto, lasciando gli azzurri tra i loro tormenti europei. Lo riporta ilmattino.it

Il Napoli stecca ancora in Champions, finisce 0-0 contro l’Eintracht - NAPOLI (ITALPRESS) – Ancora uno stop in Europa per il Napoli, che contro l’Eintracht Francoforte non va oltre lo 0- Da msn.com

Anguissa e McTominay sprecano: il Napoli non va oltre lo 0-0 con l'Eintracht Francoforte. La qualificazione nelle prime otto si complica - 0 contro l'Eintracht e, dopo 4 giornate della League Phase di Champions League, hanno solo 4 punti. Riporta calciomercato.com