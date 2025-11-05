Obiettivo clima 2040 dopo 20 ore di negoziati raggiunto l’accordo dei ministri dell’Ambiente Ue
Roma, 5 novembre 2025 – I ministri europei dell’Ambiente hanno formalmente concordato di ridurre le emissioni di gas serra a un decimo rispetto ai livelli del 1990 entro la fine del prossimo decennio e hanno conferito un mandato concreto alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen proprio alla vigilia del vertice dei leader mondiali in Brasile. Ma l’accordo è stato possibile solo dopo che sono state offerte a diversi membri dell’Ue notevoli flessibilità e concessioni in altri ambiti politici, incentivi che inevitabilmente susciteranno critiche sul fatto che il disegno di legge sul clima del 2040 sia stato fatalmente annacquato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
