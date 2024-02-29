Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Istruzione, bambini e sociale: al via il Premio Minerva 2anews.it
Ragusa, giovane accoltellato in pieno centro: arrestato un 29enne trovato con l’arma ancora sporca di sangue virgilio.it
Tregua Cina, dazi sospesi per un anno: il rapporto con gli Usa quifinanza.it
Ballando con le Stelle, Fialdini in bilico: il colpo di scena dopo l’infortunio gossipnews.tv
[SWITCH] Status Monitor Overlay 1.3.1: Risolto il Bug delle Doppie Risoluzioni – Monitora il tuo Hardware in ... gamesandconsoles.net
FC 26 Evoluzione: L’Incantesimo del Dribblatore – CC con Dribbling e Passaggi da Paura! (Spell of the ... imiglioridififa.com
Giuseppe Pagano (Cirielli Presidente) venerdì 7 novembre a Caserta con Cirielli per la presentazione della lista
Venerdì 7 novembre alle ore 14.30, presso l’Hotel Europa di Caserta, si terrà la presentazione uff... ► casertanews.it
Rifiuti, RenOils: la raccolta degli oli esausti cresciuta del 2,4% nel 2024
(Adnkronos) – RenOils, Consorzio nazionale volontario, senza scopo di lucro, che organizza la racco... ► ildifforme.it
«Suolo consumato pro capite oltre i 700 metri quadrati, vinta la gara “di chi fa peggio”»
«In questo nostro mondo pieno di Festival che si alternano, si susseguono e si rincorrono, divagan... ► ilpiacenza.it
Castano Primo, nel bar i carabinieri trovano Lsd e sostanze per tagliare lo stupefacente: proprietari denunciati
Castano Primo (Milano), 5 novembre 2025 – C’erano sicuramente bevande e generi di necessità, ma anc... ► ilgiorno.it
Scuola, firmato il rinnovo del contratto per gli insegnanti: di quanto aumenta lo stipendio dei docenti
È stato firmato oggi all’Aran il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ... ► fanpage.it
Emma Marrone bloccata a letto dalla labirintite: l’annuncio sui social
Emma Marrone è stata costretta a un piccolo stop forzato a causa di un problema di salute. La canta... ► thesocialpost.it
Rinnovo contratto scuola 2022 24, c’è la firma. Gli aumenti stipendiali e non solo. SPECIALE alle 20:00 con le voci di Valditara, Naddeo e i sindacati
Fumata bianca all’Aran per il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2022-24. La riunione, che ... ► orizzontescuola.it
Cop30, l’Europa ha un piano: nuovo taglio delle emissioni di CO? entro il 2035
L’Unione Europea si prepara alla Cop30 di Belém con un messaggio chiaro: l’obiettivo climatico si... ► quifinanza.it
Caso Pifferi, pena ridotta a 24 anni in appello: la lettura della sentenza
Pena ridotta in appello per Alessia Pifferi. La Corte d’assise d’appello di Milano ha parzialmente ... ► lapresse.it
A Chi l’ha Visto il caso Alessandro Venturelli
Chi l’ha Visto? ritrova dopo un anno una donna scomparsa e riaccende la speranza dei familiari degl... ► davidemaggio.it
Ondata di furti sulle auto a Viterbo e provincia: la tecnica silenziosa dei ladri per forzare la serratura
Non solo quelli nelle abitazioni. Una nuova ondata di furti sta interessando la provincia di Viter... ► viterbotoday.it
I grandi direttori tornano a dirigere l’Orchestra Giovanile Italiana
Roma, 5 nov. (askanews) – L’Orchestra Giovanile Italiana sarà guidata tra il 2026 e il 2028 da mu... ► ildenaro.it
Sanremo 2026: l’idea Carlo Conti sulla co?conduttrice? Cosa emerge
Sanremo 2026: Carlo Conti sogna Laura Pausini come co?conduttrice? Ecco cosa emerge Il Festival di ... ► 361magazine.com
Cammarano: “Domani all’Università di Salerno, presentazione del volume ‘Conoscere le Aree interne, per restare, andare e ritornare’”
Tempo di lettura: 2 minutiDomani, giovedì 6 novembre, alle ore 11, presso l’Aula De Rosa D2 dell’... ► anteprima24.it
[WII] WakeMii 1.1: La Sveglia Più Tranquilla per Wii e GameCube è Ancora Più Completa
Se la sveglia del tuo smartphone ti fa iniziare la giornata con un tonfo di ansia, WakeMii potrebbe... ► gamesandconsoles.net
Daniele De Rossi allenatore del Genoa: inizia la nuova sfida in panchina del “capitan futuro”
Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Inizia una nuova avventura in panchina per “capi... ► secoloditalia.it
Continassa Juve: pareggiano i bianconeri con lo Sporting
di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infor... ► juventusnews24.com
Leonardo, conti in salute con il vento del riarmo Ue. Ordini a +23% e utile in crescita del 19%
Il colosso italiano della difesa Leonardo, fresco di memorandum di intesa con Airbus e Thales per u... ► ilfattoquotidiano.it
"Se l'impronta 33 regge, Sempio rinviato a giudizio". La "profezia" di Garofano
In tv si continua a parlare del delitto di Garlasco: a tal proposito, stamani c'è stato un nuovo in... ► ilgiornale.it
Concorso scuola 2025, le date delle prove scritte: via il 27 novembre per gli aspiranti docenti
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date delle prove scritte del Concorso sc... ► fanpage.it
Ferrara: 18enne scomparsa si mette in contatto con familiari, allarme rientrato
Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della ragazza di 18 anni residente a Ferrara e domici... ► tg24.sky.it
Trasportava rifiuti speciali pericolosi, bloccato dalla Polizia Locale
Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ambito dei controlli legati al Protocollo d’intesa Terra dei ... ► anteprima24.it
Bomba ’98, il gioco col mirino sulla porta stroncato in tutto il mondo
Alcuni videogame sono diventati iconici anche perché considerati veramente brutti, tra questi non p... ► tvplay.it
Il prima e dopo di Antonio Panico dopo Temptation Island: l’intervento estetico cui si è sottoposto
A distanza di qualche mese dalla partecipazione a Temptation Island, Antonio Panico si è concesso u... ► fanpage.it
Spari contro l’auto della tiktoker degli hotdog: a novembre l’udienza preliminare per Angelo Peluso
Il prossimo 20 novembre, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Mauro Trin... ► avellinotoday.it
Almasri, opposizioni all’attacco alla Camera: vergogna, governo spieghi in aula
Roma, 5 nov. (askanews) – Il caso Almasri approda nell’aula della Camera con la richiesta avanzat... ► ildenaro.it
Fondi per nuove infrastrutture nell'area industriale
Il Consorzio Asi Caserta ha pubblicato l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all... ► casertanews.it
La sorella di Alessia Pifferi dopo la sentenza: "24 anni per la vita di una bimba che non c'è più"
"Ventiquattro anni per una cosa così orrenda. Ventiquattro anni è il valore di una bambina di 18 mes... ► tgcom24.mediaset.it
Alessia Pifferi, svolta shock in appello: cancellato l’ergastolo. Condannata a 24 anni
La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha emesso la sentenza di secondo grado nel caso di Alessia Pi... ► thesocialpost.it
50Cent fa le “condoglianze” a New York sui social dopo l’elezione di Mamdani: una “frecciatina” contro il nuovo sindaco
Non sono soltanto gli arcinoti repubblicani ad essere preoccupati per l’elezione del marxista Zohr... ► secoloditalia.it
Volantini diffamatori a Milano, Faieta racconta: “È stato come uno schiaffo a freddo, senza motivo, solo per ferire”
Parla il cronista di Milano Today dopo la diffusione a Milano di volantini diffamatori e intimidator... ► affaritaliani.it
Milan, dal bilancio ai numeri del mercato estivo: ecco quanto è stato investito
Il giornalista Felice Raimondo, ha voluto fornire degli aggiornamenti per quanto riguarda la session... ► pianetamilan.it
Cagni promuove Spalletti e si scontra con i dirigenti: «I club guardano gli algoritmi, non si risparmia sull’allenatore! Koopmeiners? Vi spiego»
di Redazione JuventusNews24Cagni, l’ex tecnico promuove Spalletti e critica i dirigenti. Poi il comm... ► juventusnews24.com
New York, Zohran Mamdani: "Orgoglioso di essere il sindaco della città più grande del mondo"
Zohran Mamdani ha tenuto un discorso dopo essere stato eletto sindaco di New York City. Il politico... ► lapresse.it
Scuola, schiaffo a Landini: firmato il contratto, aumenti di 150 euro, bonus e 1900 di arretrati. Solo la Cgil ha detto no
L’annuncio in serata. È stato siglato il contratto 2022-2024 per il personale scolastico. “È un ri... ► secoloditalia.it
Agguato, tre colpi contro "Peppaccio": è in pericolo di vita | VIDEO
Sarebbero stati tre e non due, come in un primo momento era stato divulgato, i proiettili esplosi ... ► napolitoday.it
Ennesimo scandalo arbitrale in Napoli – Eintracht? C’è un episodio passato sottotraccia
Si complica il cammino del Napoli nella UEFA Champions League, dopo lo 0-0 rimediato nella quarta g... ► spazionapoli.it
Mattia Furlani finalista ai World Athletics Awards 2025: testa a testa con Duplantis per il titolo di atleta mondiale dell’anno
Il campione del mondo del salto in lungo è tra i due finalisti nella categoria “Field” dei World At... ► sportface.it
LIVE Musetti Wawrinka, ATP Atene 2025 in DIRETTA: si comincia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Ottimo inizio, con un ace (slice da destra) per Mus... ► oasport.it
Alessia Pifferi, niente più ergastolo: la condanna ridotta a 24 anni in appello. L'ira della sorella: «Non è giustizia»
Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, las... ► leggo.it
Disagi in stazione: treni in ritardo e convogli cancellati
Circolazione rallentata tra le stazioni di Bologna Centrale e Imola a causa di un intervento della... ► bolognatoday.it
Storia, memoria e giustizia: la mostra a Padova sulle stragi nazifasciste
Fotografie, documenti e videofilmati per illustrare e far conoscere una delle vicende più compless... ► padovaoggi.it
Scuola, firmato il rinnovo del contratto: aumenti medi di 150 euro
È stato firmato il contratto 2022-2024 per il personale scolastico, che prevede nuovi aumenti per d... ► ilgiornale.it
Sanità: a Monteodorisio tavola rotonda con il sottosegretario Claudio Durigon
Venerdì 7 novembre a Monteodorisio è in programma una tavola rotonda con il sottosegretario Claudi... ► chietitoday.it
Alessia Pifferi, niente più ergastolo: la condanna ridotta a 24 anni in appello. La sorella: «La sentenza? Questa non è giustizia»
Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, las... ► leggo.it
Trump tenta il colpo grosso: ridisegna l’America per vincere le elezioni del 2026
I disegni per i distretti elettorali della Camera dei Rappresentanti vengono modificati dopo il cen... ► ilfogliettone.it
One Piece | Xolo Maridueña sarà Portuguese D. Ace nella stagione 3
Continua il casting legato alla terza stagione della serie live-action One Piece, il nome nuovo è q... ► universalmovies.it
Regionali, la denuncia: comitato del candidato di Fdi postato sui social sottosopra
È di poche ore fa un episodio preoccupante che scuote la campagna elettorale per le regionali. Pro... ► napolitoday.it
Ferrara, 18enne scomparsa da due settimane
Ore di apprensione tra Emilia-Romagna e Lombardia per la scomparsa di Ambra Fabbri, 18enne resident... ► ilgiornale.it
LIVE Musetti Wawrinka 2 2, ATP Atene 2025 in DIRETTA: inizio equilibrato sul cemento greco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si prende spazio per rispondere di rovescio Musetti, ma ... ► oasport.it
SiGMA premia DT9 Group a Roma: eccellenza italiana delle affiliazioni
A Roma, l’energia di un intero settore si è raccolta attorno a un risultato che pesa: DT9 Group è s... ► sbircialanotizia.it
La proposta del comitato "Palermo Sicura" al sindaco: "Il Palchetto della musica sia affidato ai giovani"
Una delegazione del comitato “Palermo Sicura”, guidata da Fabrizio Landolina e composta da giovani... ► palermotoday.it
Rinnovo contratto scuola, Frassinetti: “Siamo soddisfatti per la firma, ora auspichiamo a breve si chiuda anche il 2025 27”
Il sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, ha espresso soddisfazione per la ... ► orizzontescuola.it
Biasin sicuro sull’operato di Spalletti: «Sta lavorando sulla psicologia dei calciatori». Cosa deve fare per andare avanti in Champions League
di Redazione JuventusNews24Biasin, l’impatto psicologico di Spalletti: la sua cura per Vlahovic e Ko... ► juventusnews24.com
Zelensky contro l’Ungheria, la risposta di Orban
Durante una conferenza a Bruxelles, Zelensky ha nuovamente attaccato l'Ungheria e il governo unghere... ► imolaoggi.it
Dimmi La Verità | Stefano Piazza: «Gli aspetti più inquietanti del terrorismo islamico internazionale»
Ecco #DimmiLaVerità del 5 novembre 2025. Il nostro Stefano Piazza analizza gli aspetti più inquieta... ► laverita.info
Perché Alessia Pifferi non è stata condannata all’ergastolo nonostante l’omicidio volontario: l’effetto delle attenuanti sulle aggravanti
Milano – Al processo di primo grado, era il maggio 2024, il pendolo dell’aritmetica giudiziaria si ... ► ilgiorno.it
L’azienda gli offre un colloquio con l’IA, lui rifiuta: “Se non valgo il loro tempo, il posto non vale il mio”
Richar Stott è un giovane comico e scrittore inglese che in un video denuncia sul suo profilo ingle... ► fanpage.it
FC 26 SBC Showdown: Cavani (84 OVR) vs. Portillo (84 OVR) – La Sfida
Capisco perfettamente. Eliminando la meccanica Showdown e qualsiasi riferimento ai potenziali poten... ► imiglioridififa.com
Zazzaroni conferma la tesi del direttore Federico Ferri: «Mai licenziati, è una fake news»
di Redazione Inter News 24Zazzaroni fa chiarezza sul caso degli stagisti di Sky: le parole del diret... ► internews24.com
Kim Kardashian: “Bocciata agli esami di Giurisprudenza per colpa dell’AI”
Kim Kardashian sa sempre come rimanere sulla cresta dell’onda: dopo aver dominato la moda, la TV e ... ► dilei.it
Il fratello dell'alpinista abruzzese disperso sull'Himalaya: "Convinti che sia vivo, il rilevatore ha trasmesso diverse posizioni"
La speranza che Marco Di Marcello sia vivo è fortissima. Sono ore di attesa per le sorti dell'alpi... ► chietitoday.it