Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste | sarà dedicato a Marwan Barghouti
Nuovo sit-in del gruppo Mani Rosse Antirazziste di Forlì a sostegno del popolo palestinese. L'appuntamento è per giovedì alle 18,15, in piazza Ordelaffi. L’iniziativa, viene spiegato, “intende mantenere alta l’attenzione sulle violenze inflitte ai civili nei territori di Gaza e della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
