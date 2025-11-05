Nuovo sit-in di Mani Rosse Antirazziste | sarà dedicato a Marwan Barghouti

Forlitoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo sit-in del gruppo Mani Rosse Antirazziste di Forlì a sostegno del popolo palestinese. L'appuntamento è per giovedì alle 18,15, in piazza Ordelaffi. L’iniziativa, viene spiegato, “intende mantenere alta l’attenzione sulle violenze inflitte ai civili nei territori di Gaza e della Cisgiordania. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

