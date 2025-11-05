Nuovo sindaco di NY Mamdani a Trump | So che ci stai guardando ho poche per te Alza il volume – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Donald Trump, so che ci stai guardando, quindi ho poche parole da dirti: Alza il volume!", così Zohran Mamdani, neo eletto sindaco di New York, nel suo primo discorso dopo la vittoria. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Chi è il nuovo sindaco di NY? Per capire meglio il nuovo sindaco dì New York è importante per noi andare a guardare le donne che gli stanno accanto (non dietro). Questo post è dedicato alla madre: Mira Nair, regista indiana fantastica, capace di raccontare - facebook.com Vai su Facebook

New York volta pagina con Zohran Mamdani: chi è il nuovo sindaco che promette tasse per i ricchi e bus gratis - X Vai su X

Mamdani conquista New York, è lui il nuovo sindaco della Grande Mela - Mamdani conquista New York, è lui il nuovo sindaco della Grande Mela ... Scrive ansa.it

Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, e perché piace così tanto alla Gen Z - La forza della campagna elettorale di Mamdani, 31 anni, è stata la capacità di coinvolgere nuove fasce di elettori, invitandoli a registrarsi (soprattutto i più giovani, le comunità marginalizzate e i ... Segnala vogue.it

Il “sindaco di internet” e della gen Z che ha battuto Cuomo a New York: chi è Zohran Mamdani - Dall’Uganda al Queens, Zohran Mamdani è il nuovo volto della sinistra a New York: 34 anni, musulmano, democratico socialista. Segnala alfemminile.com