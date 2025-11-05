Nuovo sindaco di NY Mamdani a Trump | So che ci stai guardando ho poche per te Alza il volume – Il video

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 05 novembre 2025 "Donald Trump, so che ci stai guardando, quindi ho poche parole da dirti: Alza il volume!", così Zohran Mamdani, neo eletto sindaco di New York, nel suo primo discorso dopo la vittoria. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

