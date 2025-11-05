Nuovo Prg del porto di Catania conferenza stampa congiunta nella sala del consiglio comunale
Venerdì 7 novembre alle ore 10, presso la sala del Consiglio Comunale di Catania, si terrà una conferenza stampa che ha ad oggetto la proposta di nuovo Prg del Porto approvata dall’Autorità Portuale lo scorso 29 ottobre. La conferenza stampa è indetta congiuntamente dal Comitato per la difesa e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
