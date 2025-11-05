Nuovo Gaslini i lavori slittano | Trovati idrocarburi e amianto

Ilsecoloxix.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fine della costruzione del Padiglione zero spostata di dieci mesi, da ottobre 2026 a giugno 2027. I residenti: “Per noi tanti disagi, chiediamo dei ristori”. Presidio dei lavoratori: “No a privatizzazioni”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

