Roma, 5 novembre 2025 – Oltre un milione e 286mila dipendenti pubblici tra personale della s cuola, università, enti di ricerca e istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) hanno da oggi il nuovo contratto collettivo di lavoro con aumenti medi mensili da 150 a 240 euro. Nel rush finale per la tornata contrattuale 2022-2024 del pubblico impiego, è stato firmato oggi all’Aran il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024, che riguarda, come accennato, oltre 1 milione e 286mila dipendenti tra personale della scuola, università, enti di ricerca e istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nuovo contratto scuola: di quanto aumentano gli stipendi di docenti, ricercatori e personale scolastico