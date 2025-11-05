Nuovo caso di spray urticante a Presezzo | evacuata la scuola per la seconda volta in due giorni

IL CASO. All’Istituto superiore Betty Ambiveri di Presezzo nuovo caso di spray urticante. Evacuata la scuola: 4 studenti portati all’ospedale di Seriate e Ponte San Pietro per accertamenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

nuovo caso di spray urticante a presezzo evacuata la scuola per la seconda volta in due giorni

© Ecodibergamo.it - Nuovo caso di spray urticante a Presezzo: evacuata la scuola per la seconda volta in due giorni

