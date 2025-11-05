Nuovo Bentegodi l' interesse dell' Hellas per il Comune è un’importante e positiva novità
L’Amministrazione comunale di Verona ha confermato di aver ricevuto nella giornata di martedì 4 novembre, una proposta per la riqualificazione dello Stadio Bentegodi da parte della società Hellas Verona FC.L’interesse da parte della nuova proprietà per lo sviluppo di una nuova infrastruttura. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Al via l’iter per il nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi Hellas Verona FC è lieto di annunciare di aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi. Il Club, assieme - facebook.com Vai su Facebook
Il #Verona come #Inter e #Milan: avviato l'iter per un nuovo stadio nell'area del Bentegodi - X Vai su X
“Nuovo stadio al posto del Bentegodi”, l’annuncio dell’Hellas: obiettivo Europei 2032 - L'annuncio della società Hellas Verona: avviato l'iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell'area dell'attuale Bentegodi. Si legge su veronaoggi.it
Bentegodi addio, l'Hellas Verona avvia l'iter per il nuovo stadio: il sogno è Euro 2032 - Il club di proprietà texana annuncia lo studio di fattibilità per l'impianto che sorgerà sullo stesso posto del vecchio. Lo riporta corriere.it
Verona, arriva il nuovo stadio: al posto del Bentegodi, obiettivo Euro2032 - " Hellas Verona FC è lieto di annunciare di aver avviato l’iter per lo sviluppo di un nuovo stadio nell’area dove è situato lo Stadio Marcantonio Bentegodi". Lo riporta tuttosport.com